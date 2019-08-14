Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Новоизбранный народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Вадим Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка. Инцидент произошел на заседании Подготовительной депутатской группы, сообщает УНИАН.



Рабинович в ходе заседания группы взял слово и начал говорить по-русски. На это отреагировала новоизбранный народный депутат от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко.



"Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим Вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы", - сказала она.



На это Рабинович заявил: "Я хочу ответить представителю Блока Порошенко: в законах этого не сказано".



В свою очередь председатель партии Слуга народа, председательствующий на заседании группы, Дмитрий Разумков отметил, что Геращенко права, поскольку выступления народных депутатов на государственном языке предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады.



После этого Рабинович потребовал, чтобы ему сообщили, каким именно положением регламента предусмотрена обязанность депутатов выступать на украинском языке.



Разумков ему ответил, что речь идет о ст. 2 пункт 3 регламента ВР. Однако, несмотря на слова Разумкова Рабинович продолжил говорить по-русски.

