Майк Тайсон подсчитал расходы на употребление марихуаны

Бывший боксер Майк Тайсон в своем подкасте Hot Boxin' признался, что употребляет марихуаны на 40 тысяч долларов в месяц. Слова спортсмена передает Bleacher Report.



Тайсон поинтересовался у своего соведущего Эбена Бриттона, сколько денег они тратят на марихуану. «40 тысяч долларов? Да-а-а, 40 тысяч долларов в месяц», — закончил американец.



В конце декабря 2018-го Майк Тайсон приобрел в Калифорнии участок для выращивания марихуаны. Его площадь составляет 16 гектаров. Бывший боксер заявлял о планах не только выращивать марихуану, но и открыть завод по ее переработке. Говорилось также о желании запустить учреждение для выведения новых сортов и исследования в области медицинского применения марихуаны.



Его марихуану хвалил ирландский боец ММА Конор Макгрегор. «Марихуана, которую ты выращиваешь на своем ранчо Ko Kush, действительно хороша. Для меня было честью попробовать ее», — поделился спортсмен.



Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и самый молодой обладатель пояса в истории: первый титул Тайсон завоевал в 20 лет. С 1985 по 2005 год он провел 58 боев. Тайсон одержал 50 побед (44 из них нокаутом) и потерпел 6 поражений.

