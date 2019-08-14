В НБУ заявили, что не будут сдерживать укрепление гривны

Национальный банк Украины не планирует сдерживать ревальвацию гривни, потому что сдерживание может ослабить доверие инвесторов к нацвалюте. Об этом сообщил заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.



Отмечается, что в июле 2019 года курс гривны пробил очередной "психологический рубеж" - 25 грн/долл. США и сейчас держится около этой отметки.



"Некоторые считают, что такое стремительное усиление национальной валюты вредит экономике, а действия Национального банка, который не препятствовал этому, - непонятными", - указали в НБУ.



Впрочем, как пояснил Лепушинский, соблюдение плавающего обменного курса - один из принципов монетарной политики Национального банка.



"Рыночный курс гривны, определяется спросом-предложением на валютном рынке - главный предохранитель накопления экономических дисбалансов", - сообщил он.



Кроме того, по его словам, искусственное удержание обменного курса от ревальвации через полный выкуп валюты Нацбанком противоречит намерению снизить инфляцию до цели в 5%. Лепушинский пояснил, что преднамеренное противодействие укреплению гривны при благоприятной ситуации на валютном рынке сделает невозможным снижение инфляционных ожиданий.



"Одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепления доверия к гривне и снижения уровня долларизации экономики. Кто будет доверять гривне, если Национальный банк допускать только девальвацию, но удерживать курс от ревальвации?" - отметил он.



"Если представить, что НБУ не будет позволять обменному курсу усиливаться, это будет свидетельствовать, что в перспективе он будет двигаться только в одну сторону - девальвации, или, в лучшем случае, просто оставаться неизменным. При таких условиях на приток долгосрочных инвестиций рассчитывать бесполезно", - добавил Лепушинський.

