В Нацбанке прогнозируют ускорение роста цен

Подорожание электроэнергии для промышленности может привести к ускорению инфляции. Об этом в среду, 14 августа, заявил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook.



По его словам, обычно рост цен в промышленности транслируется в ускорение потребительской инфляции с лагом в 2-4 месяца.



"Это вызывает опасения и не дает уверенности в том, что будут достигнуты цели по инфляции, зафиксированные в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год (5% ± 1 п. п.), а также прогноз инфляции Нацбанка (6,3% на конец 2019 года)", - написал он.



Данилишин заявил, что серьезное опасение вызывает рост цен в промышленности по группе "поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" на 16,4% за июль. Учитывая снижение цены на газ для промышленности в июле, остается предположить, что в основном рост цен по данной группе произошел вследствие повышения цены электроэнергии и кондиционированного воздуха для промышленности, добавил он.



"Впрочем, причина, которая заключается в возможном перетоке промышленной инфляции в потребительскую, в значительной степени лежит вне сферы влияния Национального банка", - считает глава Совета НБУ.

