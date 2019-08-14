Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Правительство Украины одобрило соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 14 августа.



Согласно документу, граждане государств сторон соглашения въезжают, пребывают, пересекают территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дней.



В то же время, если граждане государств-подписантов намерены въехать на срок более 90 дней, независимо от цели поездки, то они должны получить визу, которая оформляется без уплаты сбора, в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

