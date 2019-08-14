Экс-президенту Кыргызстана предъявили новые обвинения

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения еще по двум эпизодам.



Об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.



“Военная прокуратура предъявила уведомления о подозрении бывшего главы государства (Атамбаева - ред.) в двух преступлениях”, - говорится в сообщении.



По словам Слесарева, новые обвинения касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению в собственность здания «Форума», где находится штаб-квартира созданной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).



Как отметил юрист, в основу новых дел легли выводы, содержащиеся в заключении парламентской комиссии, которое большинством голосов утвердили депутаты парламента.



Накануне Атамбаеву предявили обвинения по фактам организации беспорядков, незаконному обороту оружия, препятствования следствию, захвату заложников, убийства и покушения на убийство.



Как сообщалось, 8 августа правоохранители Кыргызстана со второй попытки задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.



Первая попытка была предпринята силовиками 7 августа вечером, однако сторонники экс-президента оказали сопротивление, захватив шестерых спецназовцев. В четверг, 8 августа, заложников отпустили.



Тогда же Атамбаев принял решение сдаться. Его отвезли в ГСУ ГКНБ на допрос, а впоследствии задержали.



Экс-президенту предъявлены официальные обвинения в коррупции.



Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности до 26 августа. Он отказался подписать следственные документы.



Ранее парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента, поскольку Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.

