ЦИК зарегистрировала уже 82 нардепа

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду зарегистрировала 57 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах 21 июля.



Как сообщила пресс-служба ЦИК, в среду в общегосударственном многомандатном избирательном округе зарегистрированы 32 парламентария, а в одномандатных избирательных округах – 25.



В многомандатном округе зарегистрированы 6 депутатов от партии "Слуга народа", 5 – от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", 17 – от партии "Батькивщина", 4 – от партии "Европейская солидарность".



В одномандатных избирательных округах ЦИК зарегистрировала 13 нардепов-самовыдвиженцев, 9 – от партии "Слуга народа", по одному представителю от партий "УКРОП", "Единый центр" и "Наш край".



Таким образом, всего на данный момент зарегистрированными являются 82 народных депутата.

