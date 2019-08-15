Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби"

Киностудия Disney намерена переснять мультфильм Бэмби, создав ремейк в стиле Короля Льва. Об этом пишет We Got This Covered.



По информации издания, картина будет переснята с использованием технологии гиперреалистичности в изображении животных. Именно данную технологию до этого киностудия применяла при создании ремейка Короля Льва.



Ключевая разница между технологиями создания лент будет заключаться в том, что в Бэмби есть настоящие люди.



При этом в киностудии пока воздерживаются от комментариев относительно предполагаемого ремейка.





