Луценко: СБУ скрыла материалы по делу Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что в СБУ скрыли материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом он сказал в интервью Цензор.нет.



"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - заявляет генпрокурор.



По его словам, ГПУ продолжает ждать, когда СБУ предоставит свидетельства: "Обещали один день, а ждем уже неделю".



"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", - говорит Луценко.

