Дочь Брюса Ли резко высказалась о новом фильме Тарантино

Дочь культового актера Брюса Ли резко критически высказалась в адрес нового фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. Она заявила, что изображение ее отца в ленте является оскорбительным. Об этом пишет Variety.



Шеннон Ли (имя дочери актера) также потребовала от кинематографиста извинений за одну из сцен картины.



"Он мог бы просто заткнуться. Это было бы очень хорошо. Или он мог извиниться, или просто сказать: "На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего кино. Но его изображение не должно восприниматься так, будто он был таким на самом деле", - отметила женщина.



Известно, что в одной из сцен фильма Однажды в... Голливуде Брюс Ли хвастается своими умениями по части боевых искусств. Он также заявляет, что с легкостью победит Мухаммеда Али. В итоге между ним и каскадером Клиффом Бутом завязывается драка, его избивают и кидают в машину, выставляя посмешищем.



Сам Тарантино заявлял, что изобразил Брюса Ли, отталкиваясь якобы от биографии Линды Ли, супруги актера. В частности, речь идет о высказывании Брюса о Мухаммеде Али. В то же время отмечается, что цитата, приписанная супруге актера, на самом деле принадлежит критику.

