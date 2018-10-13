Суд обязал НАБУ открыть дело о возможном злоупотреблении властью генпрокурором

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью или служебным положением генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.



Как указано в определении Соломенского райсуда от 5 августа, текст которого размещен в Едином государственном реестре судебных решений, следственный судья Максим Вишняк рассмотрел жалобу Лица_1 на бездеятельность директора НАБУ (невнесение сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований).



Жалоба заключалась в том, что 13 октября 2018 года Лицо_1 обратилось с заявлением об уголовных правонарушениях к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении генеральным прокурором уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).



1 февраля 2019 года соответствующее обращение поступило в НАБУ из комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако сведения о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не внесены.



Лицо_1 просило суд отменить решение директора НАБУ об отказе выполнить требования ст. 214 УПК Украины при получении заявления (сообщения) об уголовном правонарушении и обязать директора НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований указанные сведения.



Следственный судья Вишняк постановил удовлетворить жалобу заявителя частично.



"Обязать служебное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии определения, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном Лицом_1 обращении … от 13.10.2018 г.". – говорится в определении суда.

