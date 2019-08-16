В ближайшие сутки ожидается прохладная погода

В ближайшие сутки прохладный воздух охватит северо-западную половину Украины, остальная территория страны еще останется в теплой воздушной массе, сообщил Укргидрометцентр. В северных областях, днем также в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный (на востоке страны - юго-восточный), 5-10 м/с.



Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 10-15°, в западной части местами 7-9°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 25-30°.



В Киеве в пятницу местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 августа самая высокая температура днем была +36,2 в 2008г., самая низкая ночью +8,6 в 1965 году.



В субботу в северных, восточных, Черкасской, Полтавской Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза.



Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, в западной части местами 8-10°, днем 20-25°; в восточных и южных областях ночью 13-18°, днем 23-28°.



В Киеве в субботу местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.



15 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре, в пределах Киева, 22°.

