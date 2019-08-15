В НАК назвали сумму арестованных активов Газпрома

Сумма арестованных активов российского Газпрома по искам Нафтогаза Украины превышает 3 миллиарда долларов. Об этом заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, в интервью изданию Экономической правде, опубликованном в четверг, 15 августа.



"Общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем так: она превышает $3 млрд", - сказал он.



По словам топ-менеджера НАК, активы арестованы в Великобритании и Нидерландах, при этом в Люксембурге и Швейцарии есть "определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами".



"Смысл в том, что в этих странах нет активов Газпрома, которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены", - говорит Витренко. По его словам, среди арестованных активов - банковские счета.



При этом он отметил, что у Украины пока нет разрешения на реализацию арестованных активов в рамках процедуры принудительного взыскания долга, поскольку для этого еще необходимо отдельное решение суда.



"Мы ожидаем, что ближе к середине 2020 года начнется принудительное взыскание долга - активы в Голландии начнут продаваться. Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму - около $3 млрд. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", - уверен Витренко.



Отметим, накануне в Газпроме сообщили, что суд Люксембурга постановил привести в исполнение решение Стокгольмского арбитража о взыскании $2,6 млрд. Российская компания обжаловала это решение, сроки апелляции пока неизвестны.

