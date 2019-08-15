В этом году Украина экспортировала товаров и услуг почти на $30 миллиардов — МЭРТ

Украина в январе-июне 2019 года экспортировала товаров и услуг на 29,5 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития на своей странице в Facebook. "За 6 месяцев 2019 года Украина экспортировала товаров и услуг на $29,5 млрд, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.



В то же время, экспорт товаров за указанный период составлял $24,4 млрд. А внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 стран и территорий мира", - говорится в сообщении.



Среди товарных групп наиболее в 1 полугодии 2019 года было экспортировано недрагоценных металлов и изделий из них (на 5,6 млрд долларов), продуктов растительного происхождения (на 5,5 млрд долларов), жиров и масла (на 2,3 млрд долларов), машин, оборудования и механизмов (на 2,1 млрд долларов).



Главным торговым партнером Украины остается Европейский Союз. Его долю в общероссийском экспорте за январь-июнь 2019 года составляет 42%.



Как сообщал Укринформ, согласно данным Госстата, за 2018 год экспорт товаров и услуг составил 57,1 млрд долларов (на 8,6% больше, чем за 2017 год), импорт – 62,9 млрд долларов (на 14,3% больше).



