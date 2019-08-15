Новым министром аграрной политики может стать ставленник олигарха Косюка

Об этом идет речь в публикации «Аграрный барон купил себе министра?» издания «Политдейт».

Журналисты издания узнали, что главный аграрный барон страны, собственник агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» и получатель миллиардных дотаций от государства Юрий Косюк якобы «договорился» о назначении на должность Министра аграрной политики Андрея Дыкуна.

При этом фигура Дыкуна мягко скажем неоднозначна. Самого Андрея Дыкуна обвиняли в казнокрадстве -будучи замминистра агрополитики в 2014 году он бесплатно передал в пользование 1800 га государственных сельхозземль своему брату, чем нанёс государству ущерб в 36 миллионов гривен. Правоохранительные органы по этому факту ведут уголовное производство и даже провели обыски у Дыкунов. Также Дыкун лоббирует российские удобрения на украинском рынке; тесно связан со «свободовским» министром Швайкой, главой агрохолдинга «Астарта» Виктором Иванчиком и гражданином РФ Михаилом Соколовым.

Но Дыкун не единственная ставка аграрных олигархов в борьбе за пост профильного Министра пишет издание.

«Косюка в этих «крысиных бегах», кроме как с Дыкуном, ещё связывают с Ольгой Трофимцевой (и.о. Министра), Вадимом Ивченко (депутат от «Батькивщины»), Алексом Лисицей, и другими; Андрея Веревского (агрохолдинг "Кернел") представляет Алексей Мушак и Марьян Заблодский и так далее».

«Уже скоро станет понятно чьи аргументы оказались «весомее» - в сентябре страна узнает имя нового министра. А сама фигура министра станет символом новой государственной политики Президента Зеленского в преддверии «большого земельного передела» - резюмирует «Политдейт».