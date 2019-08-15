Маршрутку на "Лесной" в Киеве подожгли - полиция

Столичная полиция разыскивает лиц, причастных к повреждению маршрутки в Деснянском районе. По предварительной версии, причина пожара - занесение постороннего источника зажигания.



Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.



"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных к правонарушению лиц", - говорится в сообщении.



В частности, утром в Деснянское управлениея полиции поступило сообщение о том, что на Броварском проспекте, возле станции метро «Лесная», горит маршрутка.



"На место происшествия выезжали спасатели, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - говорится в сообщении.



Правоохранители установили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал резкий звук, после которого вскоре увидел, как загорелся автобус.



По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие останки для проведения экспертизы.



Следственным отделом Деснянского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



В частности, санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

