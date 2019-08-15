Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей в стране, опубликованный изданием "Новое время".



"Рейтинг возглавил президент страны Владимир Зеленский, второе место занял глава офиса президента Андрей Богдан, а третьим стал Ринат Ахметов - владелец группы компаний СКМ и самый богатый человек Украины", - сказано в сообщении.



Список наиболее влиятельных людей страны был сформирован при участии 74 экспертов.

