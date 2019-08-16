В упрощенном порядке "получить гражданство могут 3 млн украинцев" - МВД РФ

Около трех миллионов граждан Украины, которые попадают в льготную категорию, могут получить российское гражданство. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, пишет УНН.



“Общее число лиц, которые могут воспользоваться (новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке) около 3 млн граждан Украины”, — сказала она.



МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства после наплыва желающих получить российское гражданство, сказала Казакова.



Напоминаем, президент РФ Владимир Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут стать россиянами в упрощенном порядке. Его новый указ наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Этот указ наделяет правом получения гражданства России в упрощенном порядке жителей тех регионов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем центральной украинской власти.

