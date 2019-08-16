Bloomberg отметил "неожиданно быстрый" рост ВВП Украины

Во втором квартале 2019 года экономика Украины ускорила рост, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которое давит на экономическую ситуацию в Европе. Об этом пишет Bloomberg.



"Рост ВВП на 4,6% был неожиданно быстрым. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу. Президент Владимир Зеленский, партия которого получила контроль над парламентом на выборах, пообещал достичь роста ВВП на 5% и более в ближайшие годы. Озвученный план реформ вселяет оптимизм среди инвесторов", - говорится в статье.



"Первые сигналы вдохновляют", - сказал агентству инвестиционный директор Aberdeen Asset Management PLC Виктор Шабо, который помогает управлять долговыми обязательствами развивающихся рынков. Компания обладает крупным пакетом украинских бондов.



Шабо выразил сожаление о досрочном избавлении компании от варрантов, привязанных к росту ВВП, выпущенных Украиной в 2015 году в рамках реструктуризации долга.



Тем не менее, добиться устойчивого ускорения роста украинской экономике будет нелегко, считает специалист по долговым инвестициям JPMorgan Asset Management. По его мнению, важными причинами повышения роста стало снижение инфляции, продуманная денежно-кредитная и фискальная политика.

