Михайличенко снова возглавил киевское "Динамо"

Известный в прошлом футболист киевского клуба "Динамо", спортивный директор клуба Алексей Михайличенко второй раз в своей тренерский карьере возглавил эту команду.



Как сообщает официальный сайт клуба, одним из его помощников стал еще один экс-игрок "Динамо" Вадим Евтушенко.



Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах после смерти легендарного Валерия Лобановского. Тогда он дважды выиграл с "Динамо" чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.



14 августа "Динамо" уволило белоруса Александра Хацкевича и его тренерский штаб после того, как киевляне третий год подряд не вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

