В НАБУ описали коррупционную схему Грымчака

Национальное антикоррупционное бюро с июля осуществляют досудебное расследование дела, в котором фигурирует замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в четверг, 15 августа.



Как сообщается, Грымчак и его "помощник" путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.



По данным следствия, представитель интересов частного ООО во время общения с замминистра сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти.



"Указанное ООО требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долл. США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять и на судей этого же суда", - говорится в сообщении.



В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тыс. долл.



После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долл, как отметили НАБУ, замминистра и его "помощник" распределили средства между собой. А вторую часть - 30 тыс. долл. - им было передано 14 августа.



"В то же время в одной из бесед с заместителем министра представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с Законом Украины Об охране культурного наследия относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл. США. Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие", - сообщили в НАБУ.



После получения части денежных средств в сумме 450 тыс. долл.. и 30 тыс. долл. от представителей ООО Грымчак и был задержан "на горячем", а также его "помощник".



По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято всю сумму неправомерной выгоды, полученной 14 августа, а также часть полученной ранее.

