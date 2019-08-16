Норвегия обнаружила радиоактивный йод на границе с Россией после взрыва на полигоне

Норвежский Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды анализирует крошечные образцы радиоактивного йода, обнаруженного в воздухе в северной Норвегии в дни после взрыва на полигоне под Северодвинске Архангельской области РФ, который произошел на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на Reuters.



Российское государственное агентство "Росатом" заявило в субботу, что пять человек, погибших при взрыве, были его сотрудниками, а в аварии были задействованы "источники изотопной энергии", не сообщая никаких дополнительных подробностей.



Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) по радиационной и ядерной безопасности заявило, что обнаружило радиоактивный йод экологическом центре Сванховд, расположенном у российской границы.



Образцы были собраны в период с 9 по 12 августа.



"В настоящее время невозможно определить, связано ли последнее обнаружение йода с аварией в Архангельске на прошлой неделе. DSA продолжает более частый отбор проб и анализ", - сказали в DSA.

