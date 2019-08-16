Нафтогаз проиграл суд Коломойскому в Лондоне - Витренко

Лондонский международный арбитражный суд не возвращал НАК Нафтогаз Украины право определять кандидатуру главы Укрнафты. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью для Экономической правды, опубликованном в четверг, 15 августа.



"Мы пытались это право у Коломойского забрать через Лондонский арбитраж, но мы проиграли по этому пункту. Это произошло до того, как я начал заниматься "Укрнафтой", то есть я не отвечал за арбитраж с миноритарными акционерами", - заявил Витренко.



Решение суда противоречит официальным утверждениям Нафтогаза. Тем не менее, Витренко признал право группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова предлагать главу правления.



"Суд признал, что Нафтогаз по английскому праву добровольно согласился с тем, что не будет предлагать и назначать свою кандидатуру на должность СЕО Укрнафты и будет голосовать за того председателя правления, которого предложит другая сторона - сторона миноритарных акционеров, которую вы называете, грубо говоря, Приват", - заявил Витренко.



Исполнительный директор Нафтогаза пояснил, что путем переговоров НАК договорилась с миноритарными акционерами, что "они отказываются от этого права добровольно в обмен на то, что мы делаем наблюдательный совет, где большинство будет независимых директоров".



"При этом независимых директоров всего шесть. Троих предлагаем мы, троих предлагают они, а из зависимых директоров или зависимых членов наблюдательного совета у нас будет три, у них два. В обмен на это миноритарии добровольно отказались от своего права, как вы понимаете очень ценного, фактически назначать СЕО", - заявил Витренко.



Он добавил, что этот добровольный отказ миноритариев зафиксирован в изменениях к акционерному соглашению. Они внесены и подписаны в марте этого года.

