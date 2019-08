Умерший солист The Prodigy имел многомиллионные долги

Совершивший суицид фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт имел многомиллионные долги. По информации The Sun, артист задолжал по кредитам и налоговым отчислениям большую часть своего состояния - 7,3 миллиона фунтов стерлингов.



Общее состояние артиста на момент смерти составляло 11,6 миллиона фунтов. В случае, если бы он расплатился с долгами, оно сократилось бы до 4,3 миллионов.



Сообщается, что долги были, в частности, у его сети баров De Bohun Inns Limited. Известно, что незадолго до своей кончины Флинт выставил на продажу дом.



Фронтмен The Prodigy был найден мертвым в собственном доме 4 марта. Его обнаружил пришедший друг. Экспертиза показала, что Флинт совершил суицид через повешение.