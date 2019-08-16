Умерший солист The Prodigy имел многомиллионные долги

Умерший солист The Prodigy имел многомиллионные долги

Совершивший суицид фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт имел многомиллионные долги. По информации The Sun, артист задолжал по кредитам и налоговым отчислениям большую часть своего состояния - 7,3 миллиона фунтов стерлингов.

Общее состояние артиста на момент смерти составляло 11,6 миллиона фунтов. В случае, если бы он расплатился с долгами, оно сократилось бы до 4,3 миллионов.

Сообщается, что долги были, в частности, у его сети баров De Bohun Inns Limited. Известно, что незадолго до своей кончины Флинт выставил на продажу дом.

Фронтмен The Prodigy был найден мертвым в собственном доме 4 марта. Его обнаружил пришедший друг. Экспертиза показала, что Флинт совершил суицид через повешение.