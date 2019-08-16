Фастфуд и распространенность болезней сердца связаны

Кардиологи выявили эту связь по итогам анализа данных жителей Нового Южного Уэльса. Так, на каждое новое заведение быстрого питания регистрируется по четыре новых случая инфаркта в год. В целом внимание специалистов привлекли 3070 человек, госпитализированных с сердечным приступом в 2011-2013 годах.



Эксперты учитывали возраст, наличие ожирения, гипертонии, диабета, курение и другие факторы, способные повысить риск инфаркта. Были также зафиксированы общее количество заведений быстрого питания, плотность их расположения и статистика сердечных приступов. Ученые призывают снижать плотность расположения точек фастфуда и повышать доступность магазинов со здоровой пищей.



В отчете говорится: "Употребление фастфуда связано с более высокой вероятностью смертельных и нефатальных сердечных приступов. Дело в низкой питательной ценности, высоком содержании соли, сахара и насыщенных жиров в такой пище. Несмотря на это, наблюдается быстрый рост закупок и доступности фастфуда. Это подчеркивает необходимость изучения роли доступности продуктов питания в вероятности сердечного приступа".

