Психологи советуют отправляться в отпуск без мобильных устройств

Многие люди чувствуют себя некомфортно без мобильного телефона. Однако специалисты уверены: если отказаться от телефона, через какое-то время человек почувствует себя свободнее, пишет The Daily Mail. Был проведен эксперимент: 24 добровольцы отправились в отпуск с ограничением в использовании телефона, планшета, ноутбука. Они не могли использовать ни социальные сети, ни карты. Большинство добровольцев воздерживались от гаджетов в течение суток.



При этом они фиксировали изменения своего эмоционального фона. За все время исследования ученые отметили у добровольцев признаки тревожности, фрустрации и синдрома отмены. Однако со временем они пропадали. Так, тот, кто путешествовал по городским направлениям, чаще испытывал беспокойство и разочарование из-за отсутствия привычной навигации.



Городские путешественники страдали из-за отсутствия мгновенного доступа к информации. Люди, отправившиеся за город на природу, страдали от тревожности по той причине, что не могли сообщить о своем статусе безопасности или банально убить время. Тем не менее, большинство путешественников в конце концов получило удовольствие от поездки, больше узнало о достопримечательностях, потому что они были вынуждены говорить с другими путешественниками и с местными жителями.

