В Украине утонули более 900 человек с начала года

С начала 2019 года на водоемах Украины погибли 907 человек. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 16 августа. "Даже в перерыве между дождями и похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или озерах. Поскольку последние в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены к безопасному отдыху, последствия не заставляют себя долго ждать...



Только с начала августа утонуло уже 70 человек, 8 из которых – дети. Всего же в течение года вода унесла жизни уже 907 человек", – говорится в сообщении.



Как отмечается, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.



В ГСЧС призывают не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи. Также спасатели отмечают, что температура воды должна быть не ниже +17 градусов и оптимальным временем пребывания в воде является 20 минут.

