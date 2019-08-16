КНДР провела шестой запуск ракет за три недели

Власти Северной Кореи провели утром 16 августа запуск двух неопознанных ракет малой дальности. По информации южнокорейского агентства «Ренхап», ракеты были запущены из восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо в сторону Японского моря.



Это уже шестой ракетный запуск КНДР с конца июля, проводящийся на фоне военных учений США и Южной Кореи. Предыдущий запуск состоялся 11 августа — тогда Центральное телеграфное агентство Кореи объявляло об испытании нового оружия.



В связи с новым запуском Совет безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание. США и Япония объявили, что в курсе северокорейских запусков и следят за ситуацией.

