Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн

Кабинет министров Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к ПАО "Укрнафта" с целью взыскания с компании 1,5 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте суда.



Иск был инициирован 12 августа. В качестве третьих лиц привлечены НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство финансов.



В Едином государственном реестре судебных решений информация по делу (910/10890/19) в настоящее время отсутствует, в соответствии, с чем суть претензий неизвестна.



НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

