В Раде сохранили комитет по вопросам молодежи и спорта

На заседании Подготовительной депутатской группы Верховной Рады 9-го созыва определились с количеством и названиями комитетов, которые будут работать во время новой каденции парламента.



В частности, был сохранен Комитет по вопросам молодежи и спорта, который будет способствовать более эффективной законодательной поддержке и решению насущных проблем развития спорта.



Такое решение стало итогом широкого обсуждения и предложений от представителей спортивной общественности.



"Мы услышали те предложения, которые звучали от общества, от представителей спорта, с учетом того, что скоро состоится Олимпиада. К нам поступали предложения от различных структур.



Особенно хотелось бы отметить позицию президента, который обращался с предложением оставить отдельно комитет по вопросам молодежи и спорта", – сказал на брифинге глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

