Израиль и ОАЭ сговорились против Ирана

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели несколько секретных встреч для обсуждения способов противодействия Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.



По данным газеты, переговоры были скоординированы США, а именно спецпредставителем по Ирану и старшим советником госсекретаря Майка Помпео по политическим вопросам Брайаном Хуком. В общей сложности прошли две подобных встречи: одна в начале 2019 года, вторая — «немного позднее» (точные даты и места их проведения не разглашаются).



На переговорах стороны «обменялись информацией и скоординировали усилия по противодействию растущей угрозе со стороны Ирана», говорится в материале. Отмечается, что это были не просто символические жесты сторон: встречи должны углубить дипломатические, военные и разведывательные связи между Израилем и ОАЭ.



Источник The Wall Street Journal отметил, что эти усилия помогли предотвратить и нейтрализовать многочисленные угрозы со стороны Ирана. Среди них оказались как террористические акты и незаконный оборот оружия, так и кибероперации.



У Израиля нет дипломатических отношений с ОАЭ. Эмираты, как большинство арабских стран, отказываются признавать еврейское государство из-за его политики в отношении палестинцев. Однако в последние годы страны сблизились на почве обеспокоенности действиями Ирана.

