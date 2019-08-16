Нурмагомедов пожелал Магкрегору тюрьмы

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов раскритиковал поведение ирландца Конора Макгрегора, который ударил пожилого посетителя бара. Слова спортсмена приводит TMZ Sports.



«Не понимаю, почему США пускает таких, как он, в страну, разрешает работать. Многие из моих ребят страдают от проблем с визой, но вот к Макгрегору вопросов нет? Такие люди должны сидеть в тюрьме. Правительство должно размазать его. Ирландское правительство, вы где вообще? Пришлите ему локацию!» — заявил 30-летний Нурмагомедов. Он отметил, что удивлен тем, что против Макгрегора не было выдвинуто никаких обвинений.



Также россиянин подчеркнул, что в любом случае считает неприемлемым бить пожилых людей. «Даже если старик ударил тебя 10 раз, ты не имеешь права отвечать. Надо уважать пожилых людей», — убежден Нурмагомедов.



Ранее 16 августа стало известно, что Макгрегора обязали явиться в суд. Однако боец не был арестован.



Видео с нападением Макгрегора на посетителя бара в Дублине появилось в сети 15 августа. Отмечается, что ирландец оказался недоволен отказом мужчины угоститься его виски Proper Twelve. Сам инцидент произошел еще в апреле.

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09:08 — 7 октября 2018

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Нурмагомедов одолел Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. В преддверии поединка ирландец неоднократно делал нелицеприятные комментарии в адрес россиянина. А после поединка в октагоне и за его пределами вспыхнула драка, что привело к дисквалификации обоих бойцов и секундантов Нурмагомедова.



Перед турниром UFC 223 в апреле 2018-го Макрегор атаковал автобус с бойцами смешанных боевых искусств, в котором, в частности, находился и Нурмагомедов. На самом турнире россиянин завоевал титул чемпиона организации в легком весе. Макгрегор был задержан и наказан за нападение на автобус исправительными работами.

