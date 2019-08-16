Диетологи назвали продукты, которые любят термообработку: 5 недооцененных блюд в духовке

Стереотип о том, что абсолютно все продукты питания после запекания в духовом шкафе, приготовления на открытом огне или любой другой термической обработки теряют полезные свойства, существует давно. По утверждениям диетологов, многие овощи после приготовления становятся не менее, а даже более полезными: под воздействием высокой температуры концентрация некоторых витаминов и минералов ощутимо увеличивается.



Особо полезными становятся натуральные продукты, запеченные в духовке с небольшим количеством жира и специй. Кстати, для приготовления полезных и вкусных лакомств заказать духовой шкаф Beko можно на сайте www.moyo.ua.

Какие именно продукты любят термическую обработку и почему?

Морковь. В отварном, запеченном и даже жареном виде она в несколько раз полезнее, чем в сыром. Высокая температура провоцирует увеличение количества аминокислот, которые содержит морковь, почти в 3 раза. Кроме того, только в процессе приготовления выделяется тот самый бета-каротин – провитамин группы А.

Помидоры. Несмотря на то, что все привыкли употреблять их в сыром виде, термическая обработка способствует расширению спектра их полезных свойств. В частности, во время запекания и тушения томатов вырабатывается ликопин, который предотвращает преждевременное старение организма.

Чеснок. Этот продукт и так является одним из лучших природных антибиотиков, однако в запеченном виде его антибактериальные свойства увеличиваются еще сильнее.

Баклажан. Некоторые аминокислоты, кладезь которых баклажаны, усваиваются человеческим организмом только после качественной и продолжительной термической обработки.

5 недооцененных блюд в духовке: полезно, вкусно, просто

О полезных свойствах каких блюд даже не подозревают многие сторонники правильного питания и ЗОЖ?

Итальянские запеченные томаты. Нежные и ароматные помидоры с орегано и оливковым маслом – закуска для любителей необычных овощных блюд.

Морковный пирог. Низкокалорийный ПП-десерт, который содержит большое количество витамина А, а также натрия, калия и магния.

Теплый свекольный салат с фетой, розмарином и чесноком. Витамины А, С, РР, которые содержатся в свекле, отлично усваиваются именно после термообработки.

Спаржа с чесноком. Легкое, низкокалорийное блюдо, которое содержит большое количество цинка, меди и железа.

Эти блюда обязательно должны быть в ТОПе любимых лакомств каждого человека, который заботится о состоянии своего тела и организма в целом.