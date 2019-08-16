Как оформить кредит без проверок

Многие финансово-кредитные организации тщательно проверяют данные, указанные в заявке потенциального клиента, а также обращают внимание на его финансовую репутацию. Важную роль при этом играет кредитная история (КИ) потребителя – это данные обо всех займах и их погашении, которыми бюро кредитных историй снабжает банки, лизинговые компании и прочие финансовые учреждения. Если сотрудники банка обнаружат, что вы неоднократно допускали просрочки и нарушали правила договора, это наверняка приведет к отрицательному ответу.



Но как быть, если деньги нужны вам срочно и нет возможности тратить время на долгие проверки и подготовку полного пакета документов? Как ускорить процесс оформления кредита и куда следует лучше обратиться? Одним из самых популярных вариантов является интернет-кредитование, достоинства которого мы рассмотрим в этой статье.



Преимущества онлайн-кредитования



В МФО или интернет-сервисах клиенты могут оформить микрозайм онлайн без тщательной проверки кредитной истории. Как правило, они предлагают упрощенные условия, позволяющие получить средства даже тем заемщикам, которые имеют неидеальную финансовую репутацию.



Обычно для оформления быстрых займов достаточно предоставить данные паспорта и идентификационный номер, залог и поручители не понадобятся. Такой вид кредитования имеет и другие важные достоинства:

Быстрое оформление. Онлайн-заявки рассматриваются в течение всего одного часа, а после одобрения необходимая сумма тут же переводится на карту клиента. Именно поэтому оформить микрокредит можно в кратчайшие сроки.

Отсутствие привязки к месту и времени. Заемщик может подать заявку в любое удобное время и находясь в любом месте. Это особенно удобно, если средства требуются срочно.

Договор можно пролонгировать. Обычно для этого достаточно внести небольшую сумму или выплатить проценты (в зависимости от условий договора).

Возможность получить средства даже с плохой КИ. Большинство кредитных сервисов и МФО лояльно относится к проблемам своих клиентов, поэтому рассматривают заявки клиентов даже с испорченной кредитной историей.

Получить микрозайм намного проще и быстрее, чем в банке. Но такой вид кредитования также предполагает, что указанная в анкете информация будет достоверной. Иначе клиент с большой вероятностью получит отказ.



Оформление займа может стать оптимальным способом, позволяющим справиться с финансовыми трудностями. Главное – использовать эту возможность осмотрительно и внимательно.