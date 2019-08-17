Макгрегор стал изгоем бара после нападения на посетителя

Появились подробности истории с нападением ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора на одного из посетителей бара в Дублине. Об этом сообщает The Irish Sun.



Несмотря на то, что 31-летний спортсмен так и не был арестован, пострадавший обратился в суд. Макгрегору придется явиться на заседание, чтобы ответить за нападение.



Как утверждает издание, Макгрегора не пускают в бар, где он совершил нападение на посетителя за отказ пить его виски Proper Twelve. Завсегдатаи заведения считают поступок ирландца отвратительным.



Видео атаки Макгрегора на посетителя появилось в сети 15 августа. При этом сам инцидент произошел еще в апреле.



В марте Макгрегор разбил телефон фаната, который пытался сделать снимок ирландца. Сторонам удалось урегулировать вопрос в досудебном порядке.



Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения. В последнем бою, состоявшемся в октябре 2018 года, он досрочно уступил Нурмагомедову.

