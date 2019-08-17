Президент Финляндии в сентябре встретится с Зеленским в Киеве

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) посетит Украину 12-13 сентября.



"Президент Республики Саули Ниинистё совершит официальный визит в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12–13 сентября 2019 года. Это будет первая встреча президентов Ниинистё и Зеленского", - говорится на сайте президента Финляндии.



Прошлый свой визит в Украину президент Ниинистё совершил в 2014 году.

