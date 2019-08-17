НАБУ открыло дело по факту возможного привлечения главой СБУ невиновного к ответственности

На основании решения Соломенского районного суда Киева Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, бывшего на то время первого заместителя главы СБУ Павла Демчины и других должностных лиц правоохранительных органов по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.



"На основании определения Соломенского районного суда Киева в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто производство по факту возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов во время расследования уголовного производства", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ.



По информации Нацбюро, в ЕРДР сведения внесены по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).



В Бюро подчеркнули, что в настоящее время подозрения в данном производстве никому не предъявлялись, проводятся следственные действия.



Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушениях, совершенных главой Службы безопасности Украины Грицаком, его первым заместителем и рядом чиновников Главного следственного управления (ГСУ), прокуратуры и полиции Волынской области.



Это следует из определения суда, вынесенного 2 августа в удовлетворение жалобы адвоката Андрея Петришака на бездеятельность служебных лиц НАБУ. Согласно документу, соответствующие сведения должны быть внесены в реестр в течение суток с момента получения копии определения чиновником НАБУ. Определение оспариванию не подлежит.



Заявление об уголовном правонарушении по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины были поданы адвокатом Казаком 16 июля.



Кроме главы СБУ и его первого заместителя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ (эту должность до 18 мая занимал Павел Демчина, с 22 мая – Иван Баканов), в заявлении говорится о прокуроре прокуратуры Волынской области, прокуроре Волынской области и его заместителе, начальнике ГСУ и его заместителе, начальнике следственного управления Национальной полиции в Волынской области и его заместителе.

