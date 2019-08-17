Количество нарушений перемирия на Донбассе уменьшилось - ОБСЕ

Наблюдатели мониторинговой комиссии ОБСЕ заявляют, что за две недели - с 29 июля по 11 августа - зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе уменьшилось более чем в два раза. Об этом сообщили в отчете миссии, опубликованном в пятницу, 16 августа.



"В период с 29 июля по 11 августа СММ зафиксировала около 2 тыс. 700 нарушений режима прекращения огня (против более 6 тыс. таких нарушений, зафиксированных за предыдущие две недели). В среднем в течение отчетного периода ежедневно было 195 нарушений режима прекращения огня (против среднего ежедневного показателя 720 нарушений за неделю до вступления в силу заявления о подтверждении преданности прекращению огня 21 июля)", - сказано в отчете.



Также сообщается, что СММ обнаружила 126 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода (в том числе 83 в не подконтрольных правительству районах), а также были зафиксированы мины и невзорвавшиеся боеприпасы.



"В Горловке команда СММ зафиксировала повреждение школы, вызванное огнем из крупнокалиберного пулемета, а в Золотом - повреждение школы в результате огня из стрелкового оружия. С начала года, по наблюдениям миссии, было повреждено 11 функционирующих учебных заведений Донецкой и Луганской областей: 10 школ и 1 детский сад", - заявили в миссии.



По наблюдениям СММ, еще до отчетного периода было зафиксировано 4 жертвы среди гражданского населения. В частности, три инцидента произошли до вступления в силу заявления о подтверждении преданности прекращению огня (до 00.01 21 июля), а один, приведший к гибели человека в результате подрыва на мине в Зайцево, - после этого.



Отдельно сказано, что наблюдатели сталкивались с ограничениями свободы передвижения в 39 случаях, в основном на юге Донецкой области (за исключением одного случая, все ограничения произошли в не подконтрольных правительству Украины районах).



"Во время полетов в районах вблизи линии соприкосновения беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ в 58 случаях подвергались воздействию помех сигнала, по оценке, в результате глушения. В двух случаях по беспилотным летательным аппаратам СММ стреляли из стрелкового оружия", - заявили в миссии.

