Задержан нападавший на нардепа под Киевом – полиция

Полиция задержала нападавшего на народного депутата в поселке Гостомель Киевской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.



"За несколько часов работники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших (на нардепа - ред.) в порядке ст. 208 УПК Украины... Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении.



Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.



По факту нападения на нардепа открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.



Напомним, сегодня около 10:00 поселке Гостомель Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата.



По данным полиции, нардепу забрызгали лицо слезоточивым газом "Терен-4", а также облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты.



Для задержания злоумышленников полиция ввела спецоперацию "Перехват".



Добавим, что о нападении на себя сообщил в Facebook нардеп Виталий Куприй.

