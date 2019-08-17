Медведчук заявил о критической ситуации со свободой слова на Украине

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук считает, что ситуация в вопросах соблюдения свободы слова в стране критическая. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина". По его мнению, сейчас эта ситуация становится еще хуже, чем при президентстве Петра Порошенко.

"Я оцениваю ситуацию в вопросах соблюдения свободы слова как критическую. Причем она еще становится хуже, чем это было при предыдущем режиме Порошенко. То есть это даже не совсем наследие, потому что все действия, которые направлены в отношении вашего канала, в отношении NewsOne… политически мотивированные действия со стороны Национального совета и радиовещания по отношению к отдельным каналам и СМИ – свидетельство того, что новая власть, которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан ту правду и в отношении власти, и в отношении того, что происходит в стране", – сказал Медведчук.



Также он подчеркнул, что сейчас идет попытка зачистки информационного пространства, чтобы оставить только те СМИ, которые будут "угождать власти".

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что ежегодно в стране фиксируется не менее 80 нападений на работников СМИ. Он заявлял, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.



Широкий резонанс получили в последнее время гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

