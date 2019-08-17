Немецкий детектив вновь обратился к Нидерландам по делу о крушении МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш, который по частному заказу расследовал катастрофу малайзийского Boeing над Донбассом, повторно озвучил международному следствию готовность передать Совместной следственной группе (ССГ) доказательства по делу.



Детектив напомнил, что также может рассмотреть другие "прозрачные способы" обнародования имеющейся информации.



Текст письма имеется в распоряжении РИА Новости, оно было отправлено в прокуратуру Нидерландов в пятницу, 16 августа.



В июне прокуратура Нидерландов уже отказывала Решу в передаче неучтенных в деле о катастрофе MH17 данных из-за условия детектива раскрыть доказательства только в присутствии СМИ, поскольку он опасается за свою жизнь.



После отказа детектив разместил на сайте своей фирмы Wifka открытое письмо к ССГ и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке, в котором обратил внимание, что международное следствие проигнорировало аудиозаписи переговоров украинских спецслужб и военных о воздушном движении 17 июля 2014 года.

Кроме того, Реш согласился назвать информатора, в 2015 году получившего за предоставленные материалы 15,5 млн в евро, долларах и швейцарских франках, а также передать другие важные носители информации: заметки и аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии, видеоматериалы от свидетелей боевых действий вблизи места падения Boeing.



Йозеф Реш расследует крушение МН17 с 2014 года и в августе сообщил РИА Новости, что ему известны имена ответственных за катастрофу, а также другие данные, которые, как он отметил, игнорирует международное следствие. По его словам, виновные в трагедии лица будут названы.



По словам детектива, правительство ФРГ было проинформировано о сокрытии данных по делу о крушении MH17, а имя виновного в сокрытии фигурирует в собранных им доказательствах.

