Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога

Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Юрию Грымчаку. Такое решение принял суд в пятницу вечером.

В то же время адвокат Грымчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного – Николаевич. Таким образом, по словам адвоката, суд назначил арест другому Грымчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет.



Татьяна Матяш настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.



Прокуроры просили суд избрать Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста с правом залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.



Как сообщалось, Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).



По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.



Как пояснил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

