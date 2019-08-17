5-летие интронизации митрополита Онуфрия: в УПЦ рассказали о миссии Предстоятеля в церкви и обществе

Призванный на служение Предстоятеля в непростое для Украинской Православной Церкви время, Митрополит Онуфрий стал для всех православных украинцев примером истинного христианина, укрепил Церковь и выполнил важнейшую миротворческую функцию в украинском обществе.



Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в день 5-летия предстоятельского служения Блаженнейшего Митрополита Онуфрия сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге в Киево-Печерской лавре.



ПРИМЕР ИСТИННОГО ХРИСТИАНИНА И СИМВОЛ МОЛИТВЫ



«17 августа 2014 состоялась интронизация 122-го Митрополита Киевского и всея Украины. Господь избирает на это великое служение владыку Онуфрия - на то время Черновицко-Буковинского митрополита. Прошло пять достаточно тяжелых лет, и для украинского общества, и для нашей Украинской Православной Церкви. В эти годы происходили события, которые коснулись сердца каждого украинца и каждого верующего человека», - сказал митрополит Антоний, отметив, что сегодня Церковь особо молится, «чтобы Господь дал всем крепость, силу, ум, мудрость преодолеть те разногласия, которые были за эти годы».



Митрополит Антоний отметил, что в самые сложные времена Предстоятель УПЦ стал примером христианина, который до конца верен своим обетам.



«Именно в этот период Господь избирает на великое служение митрополита Онуфрия. Почему? Наверное, объективную оценку поспешно давать не надо. Но мы понимаем, что это был особый перст Божий, - сказал он. - Потому что именно такой человек – глубоковерующий, честный с самим собой, преданный служению Церкви, преданный тем обетам, которые человек дает, когда принимает монашество, - именно такой человек нужен был, чтобы показать всем нам, каким должен быть верующий человек. И он - пример всем, кто носит архиерейские облачения, кто является священником, и кто просто православный верующий человек».



При этом вадыка Антоний подчеркнул, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий стал «символом молитвы, силы стояния за честную веру и канонический строй для всего Православия».



«Поэтому авторитет Блаженнейшего Митрополита Онуфрия такой большой среди всех Поместных Православных Церквей. Почти нет такого праздника, когда бы ни прибыли гости на наши служения из других Поместных Церквей. Сегодня также нас посетил архиерей из Американской Православной Церкви, который будет молиться с сонмом архиереев УПЦ за наше украинское общество, за нашу Украинскую Православную Церковь», - рассказал он.



РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕРКВИ В УСЛОВИЯХ ГОНЕНИЙ



Митрополит Антоний также привел статистику того, как изменилась жизнь Украинской Православной Церкви за последние пять лет.



«Если говорить о том, что произошло за эти пять лет в цифрах, то мы видим, что, несмотря на все проблемы, которые существуют, Церковь развивается и количественно, и качественно. Например, за эти пять лет количество епископата у нас увеличилось на 15 - тоесть, теперь у нас 100 епископов Украинской Православной Церкви», - отметил владыка Антоний.



Управделами УПЦ особо подчеркнул, что за последние пять лет в Церкви увеличилось и число парафий.



«Еще один пример того, как растет наша Церковь – это увеличение числа парафий, за пять лет - на 184. Особенно заостряю внимание на этом, поскольку в течение этих лет, в соответствии с рекомендациями Министерства культуры, на местах и в областях запрещали регистрировать приходы УПЦ. Но, несмотря на такой запрет и на все преграды, которые искусственно создавались, Украинская Православная Церковь все равно растет в направлении увеличения количества приходов», - сказал он.



По словам митрополита, за последние пять лет количество монастырей УПЦ увеличилось на 30, и теперь в Церкви насчитывается 258 монастырей. А количество священнослужителей Церкви увеличилось на 439, и теперь в УПЦ 12 409 священнослужителей.



«Это также показывает нам то, что несмотря на те проблемы, которые существуют у каждого из нас, которые существуют в обществе, желание быть священником УПЦ не меняется, а даже увеличивается», - отметил управляющий делами УПЦ.



«За последние пять лет в УПЦ были канонизированы 16 подвижников благочестия - это те исповедники, которые на протяжении ХХ века показали свою веру, свою преданность Церкви даже через мученические страдания», - добавил владыка Антоний.



МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ



Даже в условиях гонения на Церковь, которые создавались в последние годы, Предстоятель УПЦ делал все, чтобы проповедовать ценности истинного христианства, отметил управделами УПЦ.



«Блаженнейший Митрополит Онуфрий - человек мира и примирения. Если у человека в сердце живет Бог (а Бог христианский - это Бог любви) - то все, что живет рядом, в человеке связано с этим миром. Поэтому Украинская Православная Церковь на протяжении этих пяти лет, несмотря на все те проблемы и сложности, которые существуют и искусственно создавались вокруг УПЦ, не отказывалась от своей основной миссии. Церковь создана для того, чтобы проповедовать Христа Воскресшего, чтобы каждый человек здесь, на земле, восстанавливал Рай внутри себя, и с этим Раем он пойдет в небытие», - сказал митрополит.



Владыка Антоний подчеркнул особую миссию Предстоятеля УПЦ в годы войны в Украине.



«Очень важно, чтобы в эти тяжелые годы войны Украинская Православная Церковь и сам Блаженнейший Митрополит Онуфрий всегда были на стороне мира. И мы делаем сегодня все для того, чтобы наконец-то на нашей земле воцарился мир, чтобы войны не было. Потому что, как говорили святые отцы, самый тяжелый и страшный грех нынешнего времени - это грех войны: когда человек смотрит на своего брата, на свою сестру не как на образ Божий, а смотрит на них как на своего врага. Поэтому и Церковь, и Блаженнейший Митрополит Онуфрий всегда были сторонниками того, чтобы мир воцарился на нашей земле», - сказал он.



Управляющий делами УПЦ напомнил, что еще в 2014 году Митрополит Онуфрий обратился с письмом к президенту Российской Федерации с тем, чтобы не допустить полномасштабной войны.



«К сожалению, война на сегодня существует, и Церковь, и Митрополит Онуфрий работают над тем, чтобы вернуть пленных. За эти годы с помощью и при участии УПЦ, а также по инициативе самого Митрополита Онуфрия, были освобождены из плена 15 человек. Кроме того, на Синоде 28 июля мы создали комиссию по этому вопросу для того, чтобы эта работа велась системно и полномасштабно», - подчеркнул он.



Также владыка отметил, что Митрополит Онуфрий обратился с письмами к президенту Украины и Патриарху Кириллу с тем, чтобы поднять на новый уровень вопрос об освобождении военнопленных.



«Образ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия - это образ священника, иерарха, который всю свою жизнь отдает служению Церкви и своему народу, - сказал митрополит Антоний. - Блаженнейший Онуфрий любит свой украинский народ и всю свою жизнь, все свои таланты отдает для того, чтобы каждый украинец нашел свой путь к Богу и к Небу – а это то назначение, с которым Господь создал каждого человека».

