Скандальный кандидат на 210 округе Сергей Коровченко оказался пособником российских оккупантов в Крыму - расследование

Вокруг ставленника «Батькивщины», скандального кандидата на 210 округе в Черниговской области Сергея Коровченко разгорается новый скандал. Известный блогер и расследователь Игорь Стах нашел доказательства того, что Коровченко помогал россиянам в 2014 году аннексировать Крым, а в последствие сотрудничал с оккупационными властями полуострова.

Так, журналист обнаружил Сергея Коровченко на фото рядом с представителями так называемых «властей» Крыма на параде 9 мая 2015 года в оккупированном Симферополе.

«Сами по себе данные фотоснимки - это уже статья о государственной измене, от 10 до 15 лет лишения свободы. К тому же эти снимки являются подтверждением того, что Коровченко сотрудничал с оккупантами и помогал им аннексировать Крым», - пишет журналист.

Как известно, Сергей Коровченко в 2014 году занимал должность министра юстиции Крыма. Ранее СМИ уже неоднократно писали, что он помогал российским оккупантам захватывать полуостров.

«Итак, если советники Путина расхваливали Коровченко, он на самом деле им помогал. Он был их человеком в украинской среде… Министерство юстиции Крыма, было единственным властным зданием в Симферополе, которое не оккупировали «зеленые человечки». Зачем? Там же свой работает», - пишет Игорь Стах.

По его словам, измена Коровченко в Крыму способствовала началу российской агрессии на Донбассе и привела тысяч украинских солдат. При этом сейчас Коровченко утверждает, что его якобы поддерживают ветераны АТО.

«После аннексии Крыма Коровченко жил на две родины. В Киеве он занимался рейдерством, в частности, отжал с помощью титушок и подделки документов офисный центр на Днепровском спуске стоимостью 30 млн долл. В Симферополе же Коровченко помогал оккупационному мэру города Геннадию Бахареву. Именно рядом с ним он крутится на фотоснимках победобесия. Видимо, метил в его заместители, но не сложилось. Бахарева освободили от должности и возбудили уголовное дело за коррупцию. После того и Коровченко из Крыма исчез и начал искать убежища в украинской политике», - пишет журналист.

Напомним, Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 210 в Черниговской области. Комиссия признала избранным народным депутатом Бориса Приходько.

Источник: Facenews