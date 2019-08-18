Детективы НАБУ по делу «Роттердам+» озвучивают невежественные тезисы из сериала «Слуга народа»

"Роттердам+" был базисным условием, давшим возможность выжить отечественной энергетике и угледобыче. Детективы НАБУ, расследующие дело, демонстрируют полную некомпетентность. Об этом идет речь в материале на Facebook-странице «Страсти».



«На полном серьезе следствие выстраивает обвинения на том, что уголь не ввозили из Роттердама, на факте переговоров НКРЭКУ с ДТЭК и на некой экспертизе от СБУ. Детективы озвучивают невежественные тезисы из сериала «Слуга народа». Это какой-то позор! Еще раз: никто из официальных лиц никогда не заявлял, что использование индекса «Роттердам+» как одной из составляющей для расчета оптово-розничной цены на электроэнергию для промышленных потребителей означает обязательство поставок угля из Голландии», - идет речь на страничке «Страсти» в Facebook.



Авторы подчеркивают, что введение импортного паритета было необходимым условием для обеспечения импорта угля в Украину. «Это было сделано для того, чтобы уголь возили, ТЭС работали, и в домах был свет. С чем было очень напряженно в 2014-2015 годах», - напомнили «Страсти».



Что касается экспертизы СБУ, на которую ссылаются в НАБУ, то авторы обращают внимание, что она странным образом появилась лишь после того, как службу возглавил человек нового президента Иван Баканов. В то время как до этого все проведенные исследования подтвердили законность и экономическую обоснованность формулы «Роттердам+».



«Эта экспертиза появилась после того, как Баканов стал главой СБУ и, в принципе, это все, что нужно знать об этой экспертизе. До этого все исследования (в том числе и заказанные НАБУ) – Киевского института судебных экспертиз, Института экономики и прогнозирования НАНУ, Торгово-промышленной палаты, Европейской ассоциации угля и лигнита подтвердили законность формулы», - отмечают «Страсти».



По мнению «Страстей», "Роттердам+" был запасом прочности, давшим возможность выжить отечественной энергетике и угледобыче. «Что случается, когда такого запаса нет, показывает ситуация с Луганской ТЭС. На которую уголь можно завезти только из России. И когда РФ заблокировала поставки, под угрозой веерных отключений оказалась вся область», - констатируют в материале.



Напомним, ранее аргументы НАБУ раскритиковал политолог Кирилл Сазонов, завивший, что детективы, ведущие дело "Роттердам+", не понимают разницы между фактическим импортом угля и ценовым индексом, и два года искали в Украине уголь из Роттердама, который не планировали оттуда завозить.



Экономическую обоснованность и законность формулы «Роттердам+» подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Директор института экономики и прогнозирования НАН Украины академик В.Геец заявлял, что проведенная институтом экспертиза показала - формула «Роттердам+» имеет право на жизнь.