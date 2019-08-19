Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал на фейсбуке скриншоты с отчетом о правонарушениях украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.



Документы, адресованные министру обороны Украины Степану Полтораку, освещают период с 2014 по 2015 год. Так, согласно отчету, один из контрактников в 2014-м незаконно проник в частный дом, изнасиловал проживавшую там девушку и убил ее отца. Другой военнослужащий, управляя бронетранспортером, сбил двух пешеходов, один из которых погиб.



Также сообщается о дезертирстве двух солдат, которые затем проникли в дом и убили двух женщин.



Во всех случаях были возбуждены дела по статье "Умышленное убийство".

В общей сумме среди силовиков зафиксировано 20 таких преступлений. Как уточняется в отчете, всего из-за различных правонарушений силовиков и сотрудников ВСУ в Донбассе в тот период погибли 60 гражданских.

