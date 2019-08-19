В Пекине назвали имена четырех ключевых организаторов протестов в Гонконге

Центральное правительство КНР назвало имена главных фигур, которые стоят за разжиганием протестных акций в Гонконге и, осуществляя контакты с США, режиссируют беспорядки в этом специальном административном районе Китая. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье на информационном портале Политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая "Чжунго чанъаньван".



Речь идет о медиамагнате Джимми Лае, ветеране борьбы за гонконгскую демократию Мартине Ли, влиятельной бывшей госслужащей Энсон Чан, которая еще в английские колониальные времена занимала пост главного секретаря ("человек номер два") местной администрации, а также председателе Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения в Китае Альберте Хо. В статье они называются "проблемной гонконгской бандой четырех", которые открыто бросают вызов принципу "одна страна - две системы" и наносят колоссальный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге.



Главарем этой "банды" авторы статьи назвали медиамагната Джимми Лая (Ли Чжиин) - владельца оппозиционной газеты "Пинго жибао", которая часто выступает с критикой властей Китая. Известно, что этот миллиардер через своего американского помощника Марка Саймона поддерживает тесные связи с политической элитой США. Так, 9 июля этого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео, отмечают авторы статьи.



81-летнего юриста и правозащитника Мартина Ли называют "отцом гонконгской демократии". Этот деятель, выступающий за независимость Гонконга, тоже долгое время имеет связи с США. Также в контактах с американцами обвиняется Энсон Чан, которая в конце марта совершила визит в Вашинтон и встречалась там с Пенсом, а 6 августа была замечена в компании с сотрудницей генконсульства Соединенных Штатов в Гонконге Джули Иде. Четвертым в этом списке идет известный гонконгский продемократический политик Альберт Хо.



В воскресенье в центре города проходит очередной крупномасштабный митинг с участием десятков тысяч человек. Корреспондент ТАСС заметил в числе его участников Джимми Лая.



