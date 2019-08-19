В Британии опасаются, что после выхода из ЕС столкнутся с нехваткой продуктов и лекарств

После выхода Великобритании из Евросоюза, королевство столкнется с нехваткой топлива, продуктов питания, медикаментов, а также с перебоями в работе портов и волнениями на границе с Ирландией. Об этом пишет издание The Sunday Times.



СМИ отмечает, что из источника в правительстве получили документ, составленный канцелярией кабинета министров в этом месяце. Документ представляет собой план действий правительства на случай выхода из ЕС 31 октября этого года без заключения сделки.



В документе под кодовым названием Yellowhammer прописаны необходимые для принятия меры по предотвращению "катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре".



Среди основных проблем названы: снижение доступности свежих продуктов питания, что повлияет на увеличение их стоимости; пошлины на импорт , которые приведут к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий и, следовательно, лишению 2 тысяч человек рабочих мест; существенные перебои в работе портов, которые могут продлиться до трех месяцев.

