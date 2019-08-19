Разумков заявил, что войну на Донбассе не получится завершить быстро

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе не удастся завершить быстро. Об этом политик рассказал в интервью "Новому времени". Разумков также сказал, что новый парламент не решает вопрос прекращения войны на Донбассе.

"Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", – подчеркнул он.



Ранее сообщалось, что Разумков не собирается отключать микрофон русскоязычным депутатам, как делал Парубий.



Также Дмитрий Разумков заявил, что Украина будет двигаться в рамках Минских соглашений.



Еще Разумков заявил, что Слуга народа не ведет переговоров по созданию коалиции.



