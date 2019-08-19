DPA: встреча Джонсона и Меркель пройдет 21 августа в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 21 августа, примет в Берлине премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на официального представителя кабмина Штеффена Зайберта.



Как ожидается, одной из тем встречи станет выход Великобритании из Европейского союза.



Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй.



В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

